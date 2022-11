Rappresentanza dei sindaci dell'Asl, gettonisti e liste d'attesa al centro del dibattito

Più di due ore di riunione, dai toni soft e in cui è stata analizzata la situazione attuale della sanità del Vco. "Rispetto allo scorso anno - ha sottolineato alla fine della rappresentanza dei sindaci il presidente Gianni Morandi- la situazione relativa alle liste d'attesa per le prestazioni è migliorata. Non siamo ancora al quadro pre-covid, ma sono stati fatti dei passi avanti, anche se i tempi rimangono ancora troppo lunghi".

"L'altra grande problematica è quella relativa alla mancanza di medici, il che obbliga l'azienda sanitaria a ricorrere ai gettonisti, con conseguente aggravio di costi e prestazioni qualitativamente inferiori" ha sottolineato Morandi.

"Abbiamo convenuto insieme alla direzione generale di proporre due soluzioni alla Regione: la prima prevederebbe la possibilità per i medici già in organico di poter fare delle ore ulteriori, che avrebbero un costo minore rispetto a quelle dei gettonisti. E poi, sull'esempio di quello in alcune province come quella di Trento, dobbiamo essere accattivanti come territorio per i giovani medici: per riuscire in questo obiettivo bisogna fare rete e creare una serie di servizi che possano invogliare a scegliere la nostra Asl" conclude il presidente della rappresentanza.