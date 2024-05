Musica in Quota compie 18 anni: la nuova stagione al via

È stata presentata sabato 18 maggio all'Auditorium del Liceo musicale “Piero Gobetti” di Omegna la stagione 2024 di Musica in Quota, il Festival – organizzato dall'omonima associazione – che arriva quest'anno alla sua diciottesima stagione. Un avvio fortemente simbolico: la rassegna diventa maggiorenne e ha voluto festeggiare iniziando il proprio percorso musicale nel luogo dove si formano i musicisti di domani.

Sono stati infatti i giovani e talentuosi allievi del liceo musicale cusiano, diretti dal Maestro Luca Barchi, a calcare il primo palcoscenico di Musica in Quota, proponendo al pubblico un apprezzato omaggio ad Ennio Morricone. “Compiere 18 anni si traduce in un passaggio alla maturità, con una consapevolezza nuova: così sarà anche per Musica in Quota, la rassegna organizzata dall'Associazione che mi onoro di presiedere – dichiara Claudio Cottini – Sarà una stagione come sempre ricca, una lunga cavalcata, da maggio a ottobre, con dodici concerti ospitati su altrettanti incantevoli palcoscenici open air del Verbano-Cusio-Ossola. Festeggeremo questa importante ricorrenza con un concerto straordinario, reso possibile dalla collaborazione tra il nostro Festival e Domobianca365: domenica 8 settembre, per il penultimo appuntamento del Festival 2024, avremo l'onore di ospitare una tappa del tour estivo del grande cantautore Fabio Concato”.

La ricetta vincente è immutata, fin dalla nascita del Festival: concerti che toccano i generi musicali più variopinti, abbinati alle affascinanti sedi naturali dell'arco alpino piemontese. Sarà come sempre il VerbanoCusio-Ossola, spicchio estremo a confine con la Svizzera, la cornice delle esibizioni live dell'edizione 2024 di Musica in Quota, che torna dal 26 maggio al 13 ottobre con undici concerti gratuiti ambientati in scenari di grande fascino, tra le Alpi Piemontesi e i laghi Maggiore, di Mergozzo e d'Orta, ad altitudini comprese tra i 900 e i 2.000 metri.