Rapina in stazione a Bellinzona: arrestati tre giovanissimi svizzeri

Giovanissimi rapinatori nei guai in Canton Ticino. Lo scorso 14 novembre la polizia Cantonale ha arrestato un 19enne e un 17enne, entrambi cittadini svizzeri, nonché un 16enne cittadino portoghese, tutti residenti nel Sopraceneri.

I tre sono sospettati di essere coinvolti in una rapina avvenuta lo stesso giorno poco dopo le 17 a Bellinzona nei pressi della stazione FFS. In base ai primi accertamenti e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, gli stessi, con ruoli e responsabilità da definire, hanno minacciato un giovane della regione, che hanno poi costretto a prelevare del denaro da un bancomat, per darsi infine alla fuga.

Alla loro identificazione e al successivo fermo si è giunti grazie a un dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia cantonale con il supporto della Polizia dei trasporti. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di rapina. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas e dalla Magistratura dei minorenni.