Oggi ricorre l'anniversario della beatificazione di Antonio Rosmini

Oggi si ricorda il quindicesimo l'anniversario della beatificazione di Antonio Rosmini avvenuta a Novara il 18 Novembre del 2007. Tra i numerosissimi fedeli (più di diecimila) accorsi a Novara da diverse parti del mondo per presenziare alla celebrazione molti ossolani devoti al Beato che scelse Domodossola per fondare nel 1828 al Sacro Monte Calvario il suo istituto della Carità e delle Suore della Provvidenza.

Il 1º giugno 2007, papa Benedetto XVI autorizzò la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il Decreto sul miracolo della guarigione di Suor Ludovica Noè, attribuito all'intercessione di Antonio Rosmini. Tra quelli portati dalla postulazione dei padri rosminiani, è stato scelto di dare maggiore impulso a quello della guarigione di suor Ludovica , poiché il medico che la curò si convertì in seguito all'accaduto.

La celebrazione di beatificazione di Rosmini a Novara fu officiata dal cardinale José Saraiva Martins, prefetto della congregazione per le Cause dei Santi e concelebrata da circa 400 sacerdoti, rosminani (tra cui il preposito generale James Flynn e la madre generale Carla Catoretti). Sempre il 18 novembre di 190 anni fa Rosmini iniziò dell'opera 'Delle cinque piaghe della santa Chiesa' che costò al sacerdote un lungo ostracismo.

Per i fedeli che desiderano ricordare l'anniversario della beatificazione ricordiamo l'orario della messa pomeridiana al Santuario del Sacro Monte Calvario alle 17 e la possibilità chiedendo ai padri di visitare la cella del Beato Rosmini per un momento di preghiera.

“Chi non ricorda il grande momento al palazzetto di Novara per la beatificazione.- spiega il rettore del Sacro Monte Calvario Michele Botto - un momento intenso per noi rosminiani e per tutta la chiesa.... colui che è stato perseguitato, colui che ha precorso i tempi,colui che ha vissuto nel silenzio e nel nascondimento...colui che ora è onorato ed esaltato per non esser mai venuto meno alla carità e all 'amore per la chiesa. In Domodossola celebriamo in sordina la ricorrenza poiché per noi è significativa la celebrazione del 20 febbraio... ma è bello ricordare le meraviglie che il signore ha fatto in Rosmini, fondatore di un istituto, sacerdote, teologo di spiritualità e talvolta citato come esempio e modello per la chiesa universale. In questo giorno di ricorrenza l'augurio che la spiritualità rosminiana sia sempre più conosciuta, apprezzata ed amata e che il Calvario diventi sempre più luogo di spiritualità per tutta la nostra chiesa locale”.