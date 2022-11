Si scaldano i motori per il Rally 2Laghi in programma il 19 ed il 20 novembre. L'ottava edizione organizzata dalla NTT Rally Event è all'insegna del cambiamento: passa a validità nazionale e torna sul Lago Maggiore. Baveno sarà il centro delle operazioni insieme a Gravellona.

“È un edizione carica di novità -annuncia l'organizzazione- a partire dalla validità: dopo anni di rallyday si passerà a gara nazionale aprendo così la possibilità di partecipazione alle vetture turbo 4x4 come le Rally2. Altro importante cambiamento è il cambio di sede col passaggio dalla montagna al lago. Baveno ospiterà le cerimonie di partenza ed arrivo ma soprattutto il quartier generale della corsa con la direzione gara, la sala stampa ed il centro classifiche. Questo cambio radicale comporterà anche quello relativo alle prove speciali grazie anche alla possibilità di un maggiore chilometraggio dovuto alla nuova validità”. Le tre speciali coinvolgeranno Aurano, Panoramica e San Fermo, verranno ripetute per due volte ciascuna per 52 chilometri di adrenalina.

“Si tratta di una bella opportunità che ci permette di riportare questo rally alle origini giacché il nome 2Laghi ci ricorda che le prime edizioni si svolgevano tra il Maggiore e l’Orta. Impegnando anche Gravellona Toce e Verbania -sottolinea l'organizzazione-, la competizione abbasserà il proprio baricentro rispetto a Varzo (sede delle ultima edizione) e permetterà di solcare nuovi territori che vista la vicinanza con le arterie autostradali principali, potrà permettere un’affluenza più agevole rispetto al passato per team e concorrenti nonché una ricettività alberghiera di primo livello”.

Le operazioni di verifica pregara si svolgeranno presso la Zinox Laser di Gravellona mentre a Cambiasca si terrà lo shakedown prima della partenza. Verbania sarà invece protagonista con il Parco Assistenza al Tecnoparco. Le iscrizioni si sono aperte il 20 ottobre e si chiuderanno il 9 novembre.