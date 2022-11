Terme di Premia, stagione da record: oltre 40mila ingressi in 5 mesi

La riapertura del 1 giugno aveva rappresentato una notizia importante per tutto il territorio del Vco: le aspettative erano buone, ma sono state superate dalla realtà, con un afflusso importante di visitatori, ben 40.000 ingressi in 5 mesi.

"Gli anni di pandemia sono stati complicati, l'emergenza sanitaria ci ha costretti a chiusure prolungate: ne abbiamo approfittato per intraprendere un importante percorso di ammodernamento e manutenzione straordinaria che ci ha permesso di riaprire con il 100% della nostra proposta di benessere. – afferma il Presidente della società, Claudio Alberti Violetti – Abbiamo investito oltre un milione di euro, e i nostri visitatori hanno apprezzato molto gli interventi che hanno reso il nostro centro termale ancor più efficiente, moderno e accogliente".

Un ulteriore dato positivo? Il 40% di chi ha frequentato il polo termale ossolano durante l'estate e la prima porzione d'autunno l'ha fatto per la prima volta: tanti nuovi visitatori, dunque, che hanno potuto godere anche del nuovo centro benessere, che ha riaperto in veste completamente rinnovata, un percorso rigenerante e rilassante con tre diverse tipologie di saune, associate a docce emozionali per tonificare il corpo, inserite in un nuovo ambiente moderno, iconico ed accogliente.

"Gli afflussi più importanti – conferma il Direttore di PremiaTerme, Gabriele Romeggio – si riscontrano come sempre nei fine settimana e nei giorni festivi: per questo, avvicinandosi le vacanze natalizie, consigliamo a tutti i clienti di prenotare il proprio ingresso tramite il nostro sito www.premiaterme.com. In pochi clic è possibile avere certezza dell'ingresso nei giorni più affollati. In caso contrario è probabile – come già accaduto nei passati fine settimana – che si debba attendere alcune ore per poter entrare nel centro termale".

Per ringraziare tutti coloro che hanno scelto PremiaTerme in questi mesi, nella settimana dal 21 al 25 novembre sarà attivo sulla pagina Facebook www.facebook.com/terme.premia un concorso con cui verranno messi in palio 10 ingressi gratuiti. Per partecipare è sufficiente pubblicare nei commenti della campagna promozionale una foto scattata nel centro termale: gli autori dei 10 scatti ritenuti i migliori dall'organizzazione saranno ospiti di PremiaTerme.

In attesa delle prime nevicate, che renderanno l'atmosfera di PremiaTerme magica e romantica, il polo della Valle Antigorio è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 19: idromassaggi, getti cervicali e getti plantari – tanto nelle piscine interne quanto nell'area esterna – garantiscono un trattamento di benessere a 360° grazie all'abbinamento con la fonte solfato calcica, le cui acque sgorgano naturalmente calde ad una temperatura di 42°. Sempre fruibili i trattamenti e i massaggi, anche studiati ad hoc, in base alle esigenze personali, oltre alle apprezzatissime proposte speciali come i massaggi di coppia. L'ampia offerta di PremiaTerme è sempre modulabile: l'ingresso alle piscine è combinabile con quello alla nuova area benessere, grazie ad ingressi open particolarmente convenienti.

Informazioni e aggiornamenti sui canali ufficiali. WEB: www.premiaterme.com / FB: www.facebook.com/terme.premia / IG: www.instagram.com/premia_terme