I giardini di Villa Taranto, la sorpresa dell'estate

E' un'estate ricca quella dei Giardini Botanici di Villa Taranto, fatta di appuntamenti e immersione nella bellezza. Immaginate di fare yoga circondati nella natura, il manto erboso a fare da tappetino e l'unicità di uno dei più prestigiosi giardini botanici al mondo a far da cornice (appuntamento tutti i venerdì fino a fine agosto alle 9.15). Oppure di godere dei "Giardini sotto le stelle": l'Osservatorio astronomico Galileo Galei ci guiderà nell'osservazione del cielo (il 20 e 22 agosto, alle 20.45). E ancora, le aperture serali: immergersi in oltre 200 metri quadrati di rose, nell'area mediterranea caratterizzata da fontane e fioriture, attraversare la storia grazie agli alberi piantati dalle personalità che hanno segnato i destini europei e non solo all'imbrunire. Per la prima volta i Giardini il lunedì il mercoledì e il venerdì chiuderanno alle 20.45.

"Sogno di una notte di mezz'estate" va in scena il 28 luglio alle 18.30. Da non perdere sono poi le visite guidate, per un massimo di 25 persone, con il responsabile botanico dell'Ente Giardini Botanici di Villa Taranto, Fabrizio Butté, che è pronto a svelare segreti e amori di questo vecchio Signore nato nel 1931 dalla visione di un capitano scozzese. E ancora: il tenore Damiano Colombo accompagnato al pianoforte dal M° Roberto Olzer il 1° agosto ci regalerà la magia della lirica mentre l'omaggio a Gaber è fissato per il 13 agosto, ore 19.

Vi attende molto altro, emozioni ed eventi pronti a farvi collezionare ricordi. Per scoprire ogni volta un volto diverso dei Giardini, sempre "nuovi" grazie a fioriture capaci di stupire. Vi aspettiamo!

