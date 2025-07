Piedimulera valorizza il suo patrimonio: in arrivo una guida multimediale interattiva

Il comune di Piedimulera ha aderito ad un progetto volto alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio.

“Stiamo lavorando alla realizzazione di una guida multimediale – spiega il sindaco Alessandro Lana – che racconta dieci punti di interesse storico e culturale del paese e che si tradurrà poi in una passeggiata che dal centro di Piedimulera arriva fino alla località Meggiana”. Il progetto prevede la realizzazione di una mappa interattiva e nei singoli punti di interesse saranno collocati pannelli informativi con un Qr code per accedere ad un’audioguida disponibile in italiano e inglese. “L’iniziativa fa parte di ciò che avevamo promesso nel nostro programma elettorale – conclude il primo cittadino – nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle bellezze del nostro paese, grazie anche alla collaborazione con professionisti del settore”.