In Ticino giovane motociclista investe un 14enne: è in pericolo di vita

Ieri poco prima delle 22 in viale Officina a Bellinzona, in Canton Ticino, è avvenuto un grave incidente che ha coinvolto due giovanissimi.

Un 16enne motociclista domiciliato nel Bellinzonese circolava in direzione sud quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha investito un 14enne domiciliato nella regione che si trovava sulla strada. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

In base a una prima valutazione medica, il 14enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiuderà almeno fino alla una.

Al fine di prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.