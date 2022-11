Giornata degli alberi, una pianta per la legalità alla primaria di Beura

Il 21 novembre, in tutta Italia, si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi. Tutte le regioni italiane sono coinvolte ogni anno in iniziative dedicate a celebrare l’occasione. A partire dal 2011, con una legge del Ministero dell’Ambiente, la Giornata Nazionale degli Alberi viene celebrata ogni 21 novembre con l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.

Alla Scuola primaria di Beura, che fa parte dell'Istituto comprensivo Valtoce, si terrà la cerimonia di piantumazione dell’albero. “Come il nuovo albero sviluppa le sue radici e si radica sempre più fermamente nel terreno in cui cresce, così noi dell’Istituto Comprensivo Valtoce – spiega la dirigente Alessandra Chelucci - desideriamo piantare i semi della legalità e della coscienza civica nei giovani animi dei nostri alunni”. Alle 10.30 gli alunni ascolteranno una breve lezione tenuta dal maresciallo dei Carabinieri Antonello De Carlo, per poi recarsi in giardino per la cerimonia di piantumazione dell’albero.

A Beura, dal 2019, la scuola primaria e dell'infanzia è intitolata a Giorgio Ambrosoli, esempio memorabile sino al sacrificio della vita a difesa della legalità. E' il commissario liquidatore della Banca Privata Italiana e delle attività finanziarie del banchiere siciliano Michele Sindona: fu assassinato l'11 luglio 1979 da un sicario.