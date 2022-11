Grave lutto non solo per Varese ma per tutto il mondo della politica: questa notte si è spento Roberto Maroni.

L'ex ministro dell'Interno e del Welfare ed ex governatore della Lombardia, nonché ex segretario della Lega è morto all'età di 67 anni.

Maroni era legato al nostro territorio dove spesso aveva partecipato a riunioni della nascente Uopa insieme a Umberto Bossi.