“Con i fondi alle strade storiche del Vco un intervento concreto per le montagne”

“L’amministrazione regionale a maggioranza Lega interviene ancora una volta in maniera concreta a favore delle nostre montagne, in questo caso focalizzando l’attenzione sulle strade storiche, passaggi fondamentali per i tantissimi escursionisti che le frequentano e mezzo anche per attirare quel turismo 'all’aria aperta' che sta facendo registrare numeri significativi in tutta l’Europa. Il Vco, e l’Ossola in particolare, terra ricchissima di antichi sentieri che sono testimonianza di usi e costumi del passato, è in grado di offrire ai visitatori paesaggi mozzafiato e scenari che non sono secondi a nessuno”.

Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, che ringrazia la giunta e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, commentando con soddisfazione l’odierno stanziamento regionale di 850mila euro destinati a 16 interventi sulle strade storiche di montagna piemontesi. Interventi che riguardano da vicino anche e soprattutto la provincia del Vco. In particolare, sono 5 i progetti nel distretto dei Laghi oggetto di opere per un valore di 109.510 euro: Strada Cascata del Toce - Riale-Passo San Giacomo; strada Cadorna: Colle-Passo Folungo-Pian Vadà e salita Monte Spalavera; strada Cadorna: Pian Cavallo-Cima Morissolo; strada Cadorna: Ornavasso-Forte di Bara-Punta di Migiandone; strada Cadorna: Prato Michelaccio/Mulattiera-Montorfano.