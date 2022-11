Problemi per lo sgombero neve alla Cappuccina, su 38 ditte interpellate nessuna ha accettato

Come ormai da alcuni anni, il servizio di sgombero neve e salatura strade nel Comune di Domodossola, che è in funzione tra il 16 novembre e il 31 marzo di ogni inverno, divide il territorio comunale in 12 zone indipendenti.

Per sei di queste dodici zone si è potuto rinnovare l’appalto alle imprese per altri due anni attingendo a clausola prevista nel contratto originario; mentre per le altre sei zone ciò non è stato possibile stante che due anni fa la gara per il loro affidamento era andata deserta e si era dovuto procedere con altre tipologie di aggiudicazione.

Negli scorsi mesi il Comune ha pubblicato la gara per l’affidamento, per il biennio 2022-2024, dei sei lotti scoperti.

La gara, esperita tra il mese di settembre e di ottobre, ha consentito di aggiudicare quattro dei sei lotti scoperti.

Gli uffici del Comune hanno quindi provveduto ad inviare una lettera a tutte le ditte esecutrici del servizio nello scorso biennio per chiedere la disponibilità ad effettuare nuovamente il servizio in queste due zone, strategia che ha consentito di assegnarne una.

Sono poi state contattate trentotto ditte e imprese della zona per provare a trovarne una disponibile a prendere in carico l’ultima zona “scoperta”, quella della Cappuccina, senza purtroppo avere un riscontro positivo.

Le imprese interpellate manifestano difficoltà nel trovare manodopera in grado di svolgere con puntualità ed efficacia il sevizio.

La zona della Cappuccina risulta quindi, al momento, ancora scoperta.

L’Ufficio Tecnico comunale è costantemente al lavoro per trovare una soluzione alla situazione.