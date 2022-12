Verso la conclusione i lavori di riqualificazione in via Rosmini

Potrebbe avvenire a giorni l’inaugurazione della riqualificata via Rosmini. Sabato sono arrivate le piante che sono state sistemate in via Rosmini. Si tratta di una trentina di ippocastani, che sono stati piantati mercoledì, mentre giovedì mattina sono stati fatti gli ultimi lavori di rifinitura e sono state sistemate le panchine.

I lavori di riqualificazione hanno interessano la zona compresa tra il centro storico e l’imbocco della via Crucis che sale al Sacro Monte Calvario. Con i nuovi lavori di pavimentazione è stata messa in risalto la chiesa della Madonna della Neve e l'adiacente monumento ai caduti ed il Collegio Mellerio. Non sarà più possibile parcheggiare e transitare con le auto davanti alla chiesa.

Si tratta di un grande progetto denominato dal Borgo della Cultura al Sacro Monte Calvario, frutto di un accordo di programma che ha visto partecipi il Comune, la Sovrintendenza, l'Ente di gestione Sacri Monti, la Parrocchia e i Rosminiani e che ha ottenuto un finanziamento della Fondazione Cariplo per 1,1 milioni di euro.

Un intervento che contribuirà a rendere la città ancora più importante sotto l’aspetto turistico. In pratica viene riqualificata la viabilità che da Piazza Tibaldi porta ai piedi della via Crucis del Calvario: la pavimentazione, con serizzo e palissandro, è in linea con lo stile degli interventi già eseguiti in via Galletti e corso Fratelli di Dio. Un investimento di oltre 3 milioni di euro. Un progetto di grande valenza per il turismo in generale e per quello religioso in particolare. I lavori per riqualificare il collegamento tra il Borgo della Cultura e il Sacro Monte Calvario patrimonio Unesco erano partiti a fine luglio 2021.