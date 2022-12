Ristrutturazione edilizia: porte interne cosa cercare nella scelta dei materiali e colori

Nella ristrutturazione edilizia è importantissimo curare ogni dettaglio, anche quelli che sembrano insignificanti. In realtà le porte interne hanno un ruolo importantissimo perché contribuiscono a creare un ambiente nella quale ci si trova a proprio agio.

Le porte interne sono presenti praticamente in tutte le case, anche comprese nelle case open space di solito ce n'è almeno una per il bagno e anche un'altra porta nella camera da letto. Le porte hanno una grande importanza decorativa, soprattutto nelle case con più stanze. Anche se può sembrare diversamente scegliere le porte di una casa ideale non è cosa facile. La gamma di possibilità è ampia: porte standard o su misura, di qualità molto varie, così come in diverse finiture e sistemi di apertura. Ma anche il colore che scegliamo per delle porte è veramente importante e può cambiare completamente lo stilo e il carattere della nostra casa. Ed è che il colore della porta ci aiuta anche a migliorare la sensazione di spazio o luce nella nostra stanza.

Il materiale della porta è una delle caratteristiche che dovrete considerare. Sono disponibili in diverse varietà, come quelle realizzate in legno massiccio compensato, laminato, massello.

Se avete intenzione di rinovare la vostra casa, nello showroom di Ristrutturazione Torino è disponibile un'ampia gamma di porte da interni in diversi materiali e colori, ecco alcuni consigli per scegliere le porte interne giuste:

Materiali

I materiali che si trovano sul mercato per le porte interne possono essere diversi, quindi scegliere quello che si adatta meglio alle vostre esigenze. Ecco alcuni esempi di materiali che possono essere utilizzati per le porte interne.

Porte interne in noce

Le porte in noce sono un classico che si abbina praticamente a tutti gli stili di casa, già siano per ambienti eleganti o rustici. Queste tipo di porte sono molto adatte per le case spaziose inquanto forniscono maggiore oscurità rispetto a quelle bianche. Le porte interne in noce hanno bisogno di un processo di manutenzionemaggiore e è anche più costoso, inoltre il loro deterioramento è più rapido.Quindi, se non vengono trattati bene, possono sorgere problemi come illegno in decomposizione o la comparsa di insetti all'interno della porta. D'altra parte, l'umidità e altre condizioni climatiche hanno effetti sul legno, che può espandersi o piegarsi. Dopo di che non è un materiale molto consigliato per uso esterno, a meno che non si tratti di una porta in noce speciale trattata con prodotti specifici per questo scopo.Poiché questo stile è un po' più conservativo e si adatta maggiormente agli aspetti rustici, dopo di che, si quello che cerchi è un altro tipo di stile più moderno, un tocco di porte laccate bianche rifletterà quella giovinezza e modernità che vuoi trasmettere attraverso la tua casa.

Porte interne in vetro

Le porte in vetro sono le più moderne e sono molto di moda in questo momento. Possono essere utilizzate in qualsiasi stile di arredamento, sia che si tratti di un ambiente elegante o informale. Hanno un aspetto moderno e sono molto funzionali. Possono anche essere utilizzate come divisori di ambienti, in modo che possiate separare gli ambienti della vostra casa senza dover installare pareti divisorie. Le porte in vetro sono molto leggere e possono essere facilmente spostate da un luogo all'altro. Sono anche molto facili da pulire. Tuttavia, le porte in vetro sono molto fragili e possono essere facilmente danneggiate. Se non si presta attenzione, possono anche infrangibili.

Porte in alluminio

Se siete alla ricerca di una porta che sia molto durevole, le porte in alluminio sono la scelta migliore. Sono anche molto leggere e facili da installare. Possono essere utilizzate in qualsiasi stile di arredamento e si abbinano bene a qualsiasi tipo di tessuto. Le porte in alluminio sono anche molto facili da pulire e sono molto resistenti alla ruggine. Tuttavia, sono anche molto costose e possono essere facilmente danneggiate se non si presta attenzione.

Porte in PVC

Le porte in PVC sono molto durevoli e si abbinano bene a qualsiasi tipo di arredamento. Possono essere utilizzate in qualsiasi stile di arredamento e si abbinano bene a qualsiasi tipo di tessuto. Le porte in PVC sono anche molto facili da pulire e sono molto resistenti alla ruggine. Tuttavia, sono anche molto costose e possono essere facilmente danneggiate se non si presta attenzione.

Colori

I colori delle porte interne sono molto importanti da considerare perché contribuiscono all'estetica della vostra casa. Dovrete scegliere un colore che si abbina bene alla palette cromatica della vostra casa.

Porte bianche

Le porte bianche sono sempre un'ottima opzione, poiché questo colore dona e trasmette una serie di caratteristiche molto piacevoli in ogni casa. Le porte bianche sono ideali per case piccole o poco illuminate, in quanto forniscono luce e una sensazione di spaziosità, soprattutto nei corridoi stretti. Sono porte molto facili da pulire e che si combinano perfettamente anche con gli stili minimalisti moderni, gli stili nordici o gli stili della metà del secolo aggiornati che sono in voga al momento. Ad esempio nello stile scandinavo o nordico, i ruoli principali sono assegnati all'illuminazione brillante e ai colori chiari, il che rende le porte bianche un elemento molto rilevante dell'arredamento. Invece nello stile classico grazie alle ante, i designer cercano di concentrarsi sulle loro idee non standard e il compito principale delle porte spesso si riduce al gioco in contrasto con la tavolozza dei colori della finitura.

Una corretta combinazione di colori evidenzierà il colore bianco della porta, così come il resto delle parti della casa come le pareti o il pavimento. Pertanto, il colore bianco sulle porte è una scelta eccellente per la decorazione.

Porte nere

Le porte nere sono un'ottima alternativa alle porte bianche, poiché questo colore conferisce alla vostra casa un aspetto molto sofisticato e elegante. Le porte nere sono ideali per case moderne o per ambienti in stile industrial. Possono essere utilizzate anche in ambienti classici, ma in questo caso dovrete essere molto attenti nella scelta degli accessori e degli arredi, in modo da non creare un ambiente troppo freddo o impersonale. Le porte nere sono molto facili da pulire, ma dovrete prestare attenzione ai graffi e alle impronte digitali, che potrebbero essere molto visibili su questo tipo di porte.

Porte interne colorate

Dare un tocco di colore alla vostra casa, le porte colorate sono la scelta migliore. Potrete scegliere un colore che si abbini bene alla palette cromatica della vostra casa o potrete anche scegliere un colore che contrasti bene con i colori degli arredi e dei tessuti. Le porte colorate sono ideali per case moderne o per ambienti in stile industrial. Possono essere utilizzate anche in ambienti classici, ma in questo caso dovrete essere molto attenti nella scelta degli accessori e degli arredi, in modo da non creare un ambiente troppo freddo o impersonale. Le porte colorate sono molto facili da pulire, ma dovrete prestare attenzione ai graffi e alle impronte digitali, che potrebbero essere molto visibili su questo tipo di porte.

In conclusione, le porte bianche forniscono semplicità oltre che eleganza, in più con il bianco è facile combinare qualsiasi tonalità nella pittura murale, quindi cambiare le porte in quella tonalità rende possibile mantenere il colore della vernice che avevi già prima. In più esistono in una grande varietà di design che aggiungono eleganza e stile a qualsiasi tipo di decorazione.