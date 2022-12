Sarà esternalizzato il trasporto scolastico

Dal prossimo anno il servizio di trasporto scolastico, che ora è in carico all'Azienda Speciale Farmacia Comunale, con ogni probabilità sarà esternalizzato. La conferma è arrivata dal sindaco Lucio Pizzi nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 30 novembre. A portare all'attenzione l'argomento è stato il consigliere di Fratelli d'Italia, Angelo Tandurella, che ha chiesto attraverso un'interrogazione al sindaco un chiarimento in merito.

Nello specifico ha chiesto se, quando e con quali modalità e condizioni l'amministrazione intende esternalizzare il servizio di trasporto scolastico attualmente in carico all’Azienda Speciale Farmacia Comunale, un servizio - come citato dal consigliere - in perdita per circa 200 mila euro coperti solo in minima parte dall'utile della farmacia e per la parte rimanente dal Comune.

Il sindaco Lucio Pizzi ha confermato l'intenzione dell'amministrazione di esternalizzare il servizio attraverso una gara pubblica. A giorni il sindaco di Domodossola dovrebbe avere un incontro con il presidente della Farmacia proprio in vista dell'esternalizzazione del servizio.