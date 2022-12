Anche nelle piazze ossolane l’8, 9 e 10 dicembre sarà possibile acquistare le Stelle di Natale dell’Associazione italiana contro le leucemie e il mieloma.

Il ricavato della campagna nazionale servirà per sostenere la ricerca. I volontari dell'Ail con le piantine ornamentali solidali saranno a Domodossola (in piazza Mercato, piazza Repubblica dell’Ossola e corso Fratelli di Dio), a Piedimulera, Varzo, Crevoladossola e in valle Vigezzo.