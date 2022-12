Ecco i nomi dei candidati alle Consulte di Quartiere di Calice, Mocogna e Cappuccina

Il prossimo 18 dicembre, domenica, si voterà per costituire tre delle cinque Consulte di Frazione e di Quartiere istituite dal Consiglio Comunale lo scorso 28 settembre.

Si procederà alla consultazione elettorale per formare le Consulte di Mocogna-Cisore- Monteossolano, Calice e Cappuccina.

Non si potranno invece costituire le Consulte del Badulerio e quella di Vagna in quanto sono pervenute candidature in numero insufficiente per attivare la procedura di formazione dell’organismo.

Questi i candidati ammessi (elencati in ordine alfabetico):

Mocogna, Cisore, Monteossolano

(Mocogna, Fraccia, Castelluccio, Cisore, Barro, Monticchio, Monteossolano)

Attina’ Salvatore, Bragoni Tarcisio, Cosentino Stefania, Giudici Elio, Gnani Sofia, Manti Antonio, Patelli Fabio, Taffi Cristina.

Calice

(Regione Boschetto, Borgata Casa delle Rane, Siberia, Borgata Gabi Valle, Corte, Quartero, Anzuno, Campoccio Dentro, Campoccio Fuori, Rogoledo, Case Lazzaro, San Quirico; Borgata Torre Erba, Prebletto, Vauza, Case Piola, Torre Mattarella, Motto Mattarella, Sacro Monte Calvario, Crosiggia, Trontana, Cruppi)

De Santi Elisa, Fiorelli Davide, Gambino Francesco, Grossi Giovanni, Piziali Mauro.

Cappuccina

Via Nino, Via Al Bogna, Via Italia, Via Pizzo Crogna, Vicolo Lombardia, Via Roma, Via Labriola, Via Palermo, Via Zanola, Via Como, Via Alpe Veglia, Via Napoli, Via Alpe Devero, Via Manzoni, Via Ravenna, Via Bonfantini, Via Roberti, Via Ravasenga, Via Cavalli, Via Contini, Via Menotti, Via Rebora, Via Parnisari, Via Cappuccina, Via Leonardo Da Vinci, Via Cairoli, Via Trento, Via Terracini, Via Madonna di Re, Via Ciolina, Via San Francesco (da incrocio con via Cairoli sino a incrocio con via Sant’Antonio), Via Sant’Antonio (lato destro ascendente-numeri pari); Via Fornara.

Acquaviva Mauro, Alberti Ettore, Capocchia Alessio, Condemi Giampiero, Dusetta Luciano, Lanucara Massimo.





L’espressione del voto da parte dei cittadini residenti nell’ambito territoriale delle Consulte avverrà secondo il seguente calendario:

Lunedì 12 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Marted' 13 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Mercoledì 14 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Gioved' 15 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Venerdì 16 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00

presso la segreteria del Municipio di Domodossola

Domenica 18 dicembre, in orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 17.00, si potrà votare nelle frazioni e quartieri interessati, precisamente presso l’ex scuola di Cisore (Consulta di Mocogna Cisore Monteossolano); il locale sede della Consulta ubicato presso la scuola di Quartero (Consulta di Calice); i locali al piano seminterrato della Scuola dell’Infanzia “Cappuccina” (Consulta del quartiere Cappuccina).

Le operazioni di scrutinio, aperte al pubblico, verranno effettuate il giorno Lunedi’ 19 dicembre 2022, a partire dalle ore 11.00, presso la sala storica del Palazzo Municipale.