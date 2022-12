L'ex ministro Guerini eletto presidente del Copasir, nulla da fare per Enrico Borghi

E' l'ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Pd, il nuovo presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

“Auguri a Lorenzo Guerini, nuovo presidente del Copasir. Farà bene, e l’ho votato perché nei partiti seri si fa così. Con oggi, mi appunto sul petto la medaglia al valore virtuale conferitami dall’ostracismo di Conte nei miei confronti” il commento del senatore ossolano Enrico Borghi, fino all'ultimo in lizza per la carica di presidente. Il nome del senatore Dem è stato infatti in bilico fino all'ultimo vista la sua pregressa esperienza nel Copasir del quale è stato membro nella passata legislatura, ma anche per le sue competenze dimostrate in quella carica.

Guerini ha ricevuto nove voti. Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia, è stato eletto vice presidente.