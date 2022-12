Sette consigli per le tue scommesse sportive

Se sei nuovo nel mondo delle scommesse sportive, dovresti considerare i seguenti suggerimenti che ti darò in modo che tu possa ottenere risultati migliori e non esaurire non appena inizi.

Scegli il miglior bonus di iscrizione

In Brasile ci sono molti bookmaker. La prima cosa che devi fare è registrarsi con uno di essi, come il 22Bet login, che offre un ottimo bonus di benvenuto. Dai un'occhiata alle condizioni e approfitta dei bonus di iscrizione che ti offrono per scegliere quello più adatto a ciò che stai cercando.

Imposta un importo massimo da scommettere

Se lo hai già provato e ti ha convinto, il passo successivo è investire a scopo di lucro. Ma con una testa. Imposta un importo massimo da scommettere e non superare questo limite. Non giocare ciò che non puoi perdere. Una buona regola è quella di non scommettere più del 5% del tuo bankroll su una singola puntata. Dividere e conquistare!

Ricerca bene prima di scommettere

Se hai già effettuato un deposito e sei serio riguardo alle scommesse sportive, il passo successivo è scegliere su cosa scommettere. Sicuramente leggi MARK ogni giorno. È una buona strategia. Tieniti ben informato su tutto ciò che riguarda le partite: gli infortunati, le statistiche, la superficie di gioco...

Non scommettere sulla tua squadra del cuore

Questa è una regola che seguo alla lettera. "Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non comprende." Questo è il mio motto.

Analizza bene le costole

Una quota bassa, ad esempio 1.11, non è sinonimo di scommessa sicura. Chi avrebbe mai pensato che il Madrid avrebbe perso la visita a Girona nel 2017? Questo è un esempio che i valori bassi hanno il loro rischio. Ecco perché il suggerimento numero tre si applica qui.

Tieni traccia delle tue scommesse

Crea un documento per registrare tutte le tue scommesse, con giorno, squadre o giocatori, puntata e risultato. In questo modo puoi controllare se stai andando bene o male o quale tipo di scommessa ti si addice meglio.

Usa l'opzione di scommessa chiusa

Tutti i bookmaker ce l'hanno. Con questa possibilità, puoi chiudere la tua scommessa prima della fine del gioco.