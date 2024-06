''Vco on fire'', giornata di beneficenza in piazza a Pallanza

Tutti in piazza Garibaldi a Pallanza Verbania, sabato 29 giugno, per ‘’Vco on fire’’, giornata di beneficenza il ricavato della quale andrà all’associazione Doctor Clown Vco.

La organizzano l’associazione nazionale vigili del fuoco in collaborazione con il comando del Verbano Cusio Ossola e i distaccamenti volontari.

Una occasione per far conoscere il ‘’mondo’’ dei vigili del fuoco con giochi e prove di abilità per bambini e ragazzi sino ai 18 anni.

Durante la giornata saranno esposti diversi mezzi e attrezzature del vigili del fuoco, sia quella oggi in dotazione del corpo che quelle storiche del passato. IN programma anche diverse dimostrazioni pratiche.