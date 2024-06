La Linea Domodossola-Milano chiusa anche nel 2025: Monti chiede un tavolo tecnico

Nei giorni scorsi sono stati annunciati dalle Ferrovie dello Stato nuovi interventi sulla linea Domodossola – Milano, che causeranno disagi ai passeggeri anche nel 2025, oltre alla ormai nota chiusura della tratta per tutta l’estate 2024. Per questo motivo, il sindaco di Baveno Alessandro Monti ha inviato una lettera a direzione territoriale di Torino della Rete Ferroviaria Italiana; la stessa è stata poi inoltrata anche al presidente della regione Alberto Cirio, all’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi e al presidente della provincia del Vco Alessandro Lana. Di seguito il testo della lettera, nella quale si chiede che venga istituito un tavolo tecnico per coinvolgere tutti gli enti interessati:

“Rfi ha annunciato nei giorni scorsi agli organi di stampa che “in Italia verrà ampliato a quattro metri il corridoio tra Domodossola e Milano, a vantaggio del trasporto merci transalpino con lavori che lavori che richiederanno diversi anni. Di conseguenza, in questo lasso di tempo si dovrà ridurre l’offerta sull’asse del Sempione. Anche per tutto il 2025, dal lunedì al venerdì, circolerà un treno in meno in entrambe le direzioni tra Basilea‒Berna‒Milano e Ginevra‒Briga‒Milano. Nei giorni feriali transiteranno quindi sei treni al giorno in ogni direzione, mentre nel fine settimana l’offerta resterà invariata con otto treni, con la chiusura della tratta ferroviaria tra Domodossola e Milano anche nel 2025 dall’8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre”. Ancora una volta i sindaci sono informati attraverso comunicati stampa.

Nel segnalare che, inevitabilmente, la chiusura della ferrovia in estate (come già sta avvenendo) è un danno per il territorio e il turismo, oltre che un grande disagio per i nostri pendolari, riteniamo assolutamente necessario che rete ferroviaria italiana e la regione Piemonte costituiscano un tavolo tecnico istituzione permanente di confronto, con gli amministratori locali e le categorie economiche e sociali interessate del territorio.

È necessario un diretto coinvolgimento e un confronto con gli enti locali e le categorie economiche e sociali del territorio, che non possono essere semplicemente informati di tali decisioni, avendo ripercussioni economiche e sociali sui nostri territori.

Non si tratta di un tavolo per opporsi a necessari investimenti, ma un luogo dove coordinarsi, conoscere, approfondire e nel caso fare proposte su come ridurre al minimo i disagi per chi usa il treno, sia per turisti e pendolari. Infatti, va tenuto conto che queste chiusure si sommano anche gli incessanti lavori sulle tratte autostradali, dalla A26 alla superstrada del Sempione, impattando decisamente sulla possibilità di raggiungere con facilità i nostri territori del lago Maggiore che, lo ricordo, sono la seconda meta turistica più raggiunta dopo Torino con oltre 3 milioni di presenze.

Credo che, anche grazie agli strumenti di riunioni in video conferenza, si possa mettere in campo un percorso agile e condiviso per discutere dei problemi che dovremmo affrontare nei prossimi anni”.