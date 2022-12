Successo straordinario per il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore

Le aspettative erano alte, ma i risultati reali compongono un bilancio straordinario per la 23esima edizione del Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore. Inserito in cataloghi di viaggio nazionali e internazionali e segnalato da prestigiosi media tra i più belli d'Italia, il Mercatino di Natale del capoluogo vigezzino ha saputo superarsi con numeri notevoli. Dal 9 all'11 dicembre si è così rinnovata la magia di un evento che da oltre 20 anni è in grado di unire con armonia atmosfera natalizia e occasioni di shopping artigianale.

“Il nostro Mercatino di Natale ha assunto le dimensioni di un evento territoriale di grande portata – affermano il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini e la sua vice, Sandra Garavaglia – che indubbiamente richiede un grandissimo impegno corale da parte del Comune di Santa Maria Maggiore, di tutti i volontari e della Pro Loco. La loro insostituibile dedizione, insieme a quella delle associazioni che hanno lavorato con grande professionalità all'interno dei vari punti ristoro, hanno garantito organizzazione, accoglienza e logistica di alto livello. Anche il personale presente su strada, con oltre 50 persone impegnate ogni giorno presso gli accessi al paese e al mercatino, rappresenta un elemento imprescindibile per il successo di questa manifestazione. Sono stati migliaia i visitatori che hanno scelto di visitare il nostro borgo e che, oltre all'ormai indiscussa qualità degli espositori selezionati, hanno apprezzato anche l'offerta collaterale di eventi, mostre, appuntamenti per ogni età e naturalmente la bellezza di Santa Maria Maggiore vestita a festa. Non possiamo che esprimere dunque grande soddisfazione, – concludono Claudio Cottini e Sandra Garavaglia – abbiamo raggiunto anche quest'anno obiettivi non facili per un piccolo centro turistico come il nostro: l'impegno è di proseguire con la stessa passione anche nelle future occasioni di sviluppo turistico ed economico del territorio.”

Migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dalla vicina Svizzera, ma non solo: per la prima volta due dei quasi ottanta bus che hanno raggiunto il Mercatino di Santa Maria Maggiore provenivano dalla Francia, chiaro segnale di come la fama di questo evento sia ormai internazionale. Anche la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha trasportato moltissimi passeggeri con treni sold out e circa 5.500 viaggiatori da Domodossola e Locarno. Numeri importanti per il tessuto commerciale di tutti i paesi della valle dei pittori e dell'intera provincia. Numerosi anche i visitatori che hanno voluto apprezzare le strutture museali del borgo con un boom di visite sia alla Casa del Profumo Feminis-Farina, sia al Museo dello Spazzacamino.

Decine le persone impegnate, tra forze dell'ordine, uomini della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, AIB, volontari del 118, Croce di Malta, Carabinieri in pensione, Soccorso Alpino, Polizia locale, personale del Comune di Santa Maria Maggiore: una squadra ormai affiatata che è riuscita anche quest'anno, nonostante l'inizio difficile a causa della nevicata di venerdì mattina, a garantire fruibilità e qualità all'evento. Il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore tornerà con la sua 24esima edizione dall'8 al 10 dicembre 2023.