Autismo in Piemonte arrivano 7 milioni di euro per l'assistenza sociosanitaria

Semaforo verde in Piemonte per aiutare le persone che soffrono di autismo e le loro famiglie. Dall'assessorato alle Politiche sociali della Regione è arrivato l'ok alla delibera per l'utilizzo di 7 milioni di euro destinati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

“ Le associazioni di familiari di persone autistiche stanno realizzando insieme alle amministrazioni comunali le cosiddette oasi, veri spazi fisici di inclusione in grado di abbattere il muro di ingiusta distanza, che spesso si viene a creare con il resto della comunità - dichiara l'assessore alle Politiche sociali, Maurizio Marrone -. Finalmente possiamo mettere due milioni e mezzo in particolare a sostegno di queste esperienze, utili soprattutto ai casi più giovani e lievi, insieme alle terapie sociosanitarie per i casi più gravi di autismo ”.

La prevalenza internazionale dell’autismo è di 1:44. In Italia il dato di prevalenza stimato è di 1:77. In Piemonte, per quanto riguarda i minori residenti, sono in carico ai Servizi, annualmente, oltre 4000 minori (dato 2021: 4405); il dato di prevalenza accertato per l’area minori, è di 7 su 1000 (1 su 142), tuttavia nelle fasce d’età in cui il dato è comparabile con i dati internazionali, il dato è di 12/1000 (1 su 83), per la fascia 4-6 anni, e 9/1000 (1 su 111) per la fascia 7-11 anni.