Fermato con diverse pastiglie di ecstasy sul treno da Basilea

Nei giorni scorsi allo scalo ferroviario internazionale di Domodossola, durante il controllo del treno in entrata Stato (Basilea-Milano) delle ore 09.12, il personale del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola notava la presenza di un cittadino etiope di venti anni, che approfittando delle numerose persone a bordo cercava di sottrarsi al controllo documentale di frontiera.

L'uomo veniva prontamente bloccato ed accompagnato al Settore di frontiera; dal controllo emergeva che era in possesso di un discreto numero di pastiglie di ecstasy. Il cittadino etiope veniva deferito per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacente e terminati gli accertamenti, vista la sua irregolarità documentale sul territorio nazionale, veniva riammesso in territorio elvetico.