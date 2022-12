“Giornata internazionale della Montagna punto da cui partire per una legge per i territori montani”

“Giornata importantissima lunedì al Polo dell’Università della Montagna di Edolo, per la celebrazione della Giornata internazionale della Montagna. Tanti punti, tanti interventi, tanto lavoro da fare insieme con il Ministro Calderoli per rimettere al centro dell'agenda politica la montagna italiana e dare finalmente delle risposte concrete ai cittadini che vivono le Terre Alte e che meritano di essere considerati al pari di tutti gli altri” dichiara l’europarlamentare ossolano Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli.

“Tanti gli spunti interessanti, tante le donne intervenute nella celebrazione della giornata che aveva al centro proprio le donne come motore di crescita per la montagna italiana. Un punto importante da cui partire per arrivare finalmente ad una legge che dia una prospettiva reale, concreta e di lungo periodo ai territori montani. Ringrazio il Ministro Calderoli che mi ha voluto come suo Consigliere per delineare il futuro dei territori montani” conclude Panza.