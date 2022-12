Al via in valle Antrona la Cooperativa di comunità

Gestire i servizi turistici in direzione green, i trasporti, riavviare i negozi dei nostri borghi grazie a un patto di valle. Sono alcuni degli obiettivi della Cooperativa di comunità, una delle prime in tutto il Piemonte, che sta per aprire in Valle Antrona e che riunisce i Comuni di Villadossola, Borgomezzavalle, Montescheno e Antrona.

A finanziarla è una legge regionale approvata di recente, che prevede l’impiego nei vari paese di soci lavoratori che avranno il compito di far rivivere le nostre montagne e di soci benefattori che, in maniera piccola o grande, potranno dare un contributo. A seguito di un finanziamento da parte di Cariplo, il primo step ha riguardato il progetto “Sociaaalp” per la creazione dell’Associazione fondiaria “Terra Viva” e il conseguente recupero con vari Comuni e dell’ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola di molti terrazzamenti, che hanno consentito di dare il via a coltivazioni sperimentali, biologiche e di nicchia, tra cui la produzione di succo di mela che sta riscuotendo successo. Poi l’apertura della nuova fase sfociata nella Cooperativa di comunità, iniziativa che gode della collaborazione dell’Università degli studi di Milano e di realtà locali, tra cui la Cooperativa “Il Sogno” e la Società di Scienze naturali del Vco.

“Anche attraverso la nascita delle Cooperative di comunità, un’iniziativa cui teniamo molto, l’amministrazione piemontese conferma il suo apporto concreto alle aree di montagna, che nel Vco sono prevalenti, e a tutti quei territori decentrati che negli anni erano stati dimenticati dalle precedenti amministrazioni. Sosteniamo così i centri montani che rappresentano il cuore della nostra regione. Si tratta di un’opportunità che ci auguriamo sarà sfruttata: cerchiamo giovani e meno giovani che risiedono nei quattro Comuni e che abbiano voglia di mettersi in gioco e finanziatori che possano partecipare a questo progetto di sviluppo”, lo dichiara Alberto Preioni, che mette a disposizione la sua mail istituzionale – alberto.preioni@cr.piemonte.it – per fornire ulteriori informazioni a chi fosse interessato.