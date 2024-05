Elezioni regionali, a Villadossola un incontro con i candidati per parlare delle aree montane

Mancano ormai poche settimane alle elezioni regionali, in programma l’8 e il 9 giugno. Per l’occasione, Uncem organizza una serie di incontri dedicati in particolare alle aree montane e ai piccoli comuni, che vedono protagonisti i candidati alla carica di Presidente e consiglieri regionali. Per quanto riguarda la provincia del Vco, l’incontro si svolge il 27 maggio a Villadossola. L’appuntamento è fissato per le 17.30 in municipio. La conferenza è aperta a sindaci, amministratori locali, sindacati e a tutti i cittadini.