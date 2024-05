Elezioni a Santa Maria Maggiore: Cottini ancora in corsa contro Castelnuovo

L’8 e il 9 giugno i cittadini di Santa Maria Maggiore saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. In corsa per la carica di primo cittadino ancora Claudio Cottini, che è alla guida del capoluogo vigezzino da 35 anni. Anche quest’anno sarà sfidato da Massimo Castelnuovo, come già accaduto nel 2019. Allora l’attuale sindaco aveva ottenuto la vittoria con 577 voti (71,59%), contro i 229 del suo sfidante (28,41%).

Claudio Cottini si ripresenta alle urne con la lista “Il valore della stabilità”, con Veronica Bandera, Eva Bergamaschi, Silvia Ceroni, Ilaria Cerutti, Sandra Garavaglia, Luigi Pellegrino, Antonio Pettinaroli, Fabio Maurizio Ruga, Katia Zanni.

Massimo Castelnuovo, invece, con la lista “Uno sguardo al futuro in comune” insieme a Stefano Ramponi, Manuel Ricchi, Gianpiero Mattei, Mauro Bona, Luigi Barera, Sara Airoldi, Tullio Domenici, Paolo Martinetti, Saimo Scaletti.