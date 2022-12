Pnrr, bando servizi di comunità: ammesso un progetto nel Vco

Pubblicata lunedì la graduatoria del bando per il 'Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità' del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra i progetti ammessi anche il recupero funzionale ex-scuole di Artò a Madonna Del Sasso per realizzare un centro servizi e infrastrutture sociali per la comunità con un finanziamento di 300mila euro.

"La pubblicazione della graduatoria del bando del Pnrr è una buona e importante notizia -così Marco Bussone presidente nazionale Uncem-. Insieme con le green communities, si tratta di una delle misure più importanti del Piano di Ripresa e Resilienza, finanziata finora con 500milioni di euro che dovranno essere integrati per far scorrere la graduatoria, oggi divisa tra ammessi finanziati e idonei non finanziati. Sono opere importanti necessari ai paesi perché senza luoghi, senza bar, senza spazi, la comunità muore. Ora lavoriamo nella rimodulazione del Pnrr per far 'scorrere la graduatoria' e aumentare gli Enti locali italiani finanziati”.

Tra le domande idonee, tra le posizioni 1020 e 2148, figurano altri progetti presentati da enti locali del Vco. A Quarna Sotto quello di riqualificazione spazi ad uso sanitario ed emergenziale dell'immobile di via Roma 16 per 273mila euro. Mentre Quarna Sopra ha chiesto contributi per riqualificare 2 appartamenti per uso emergenza abitativa via Cavour 1 e piazza XXIV Maggio 5 per 259mila euro, e inoltre 41mila per riqualificare un'area giochi per l'infanzia. Cannobio ha proposto un intervento da 1 milione di euro per l'ampliamento del centro logistico per le emergenze. Il Ciss Ossola, come capofila, ha chiesto quasi 300mila euro per il progetto Servizi in quota

Da Antrona Schieranco la proposta di finanziamento da 94mila euro di un progetto di manutenzione straordinaria della strada sterrata che conduce all elisuperficie per l'atterraggio notturno del 118.

La graduatoria degli ammessi (e degli idoneei non finanziati) è disponibile al link: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/12/Graduatoria-ammesse_idonee.pdf