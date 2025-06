Caldo, dopo il fine settimana da bollino rosso un lieve miglioramento nel Vco

Dopo alcuni giorni da bollino rosso, con temperature elevate su tutto il Piemonte e anche sul Vco, Arpa Piemonte prevede un leggero miglioramento per i prossimi giorni, anche grazie a possibili precipitazioni previste tra la serata di oggi e la giornata di domani. Per quanto riguarda il territorio del Vco, l’allerta emessa per la giornata di martedì 1° luglio diventa arancione, con temperature massime pari a 32 gradi e minime fino a 23 gradi. Per mercoledì 2 luglio, invece, bollino giallo con massime di 31 gradi e minime di 22 gradi.