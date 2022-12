Max Blardone torna in pista in val Badia

Max Blardone torna in pista, domenica sarà al cancelletto di partenza sulla mitica Gran Risa dove ha trionfato nel 2005, 2009 e 2011. Il prossimo 18 dicembre sarà apripista d'eccezione e special guest per lo slalom gigante di Coppa del Mondo in Alta Badia. Regalerà ai molti tifosi e appassionati, preziosi commenti tecnici, aneddoti e segreti di uno dei pendii più entusiasmanti del circo bianco.

“Sono molto emozionato all'idea di tornare in pista sulla mia amata Gran Risa- dichiara Max Blardone-. Da giorni riaffiorano in me tanti ricordi e sono curioso di scoprire che sensazioni proverò domenica. Non vedo l'ora di riaprire il cancelletto di partenza, questa volta in veste di apripista con la telecamera, il che mi onora ancora di più per la possibilità di regalare agli spettatori le emozioni che provano i grandi campioni durante la discesa. Sarà bello ritrovare il pubblico che per tanti anni mi ha seguito, tifato e supportato e sarà un vero piacere godere dei numerosi eventi che colorano i due giorni di competizione. Il legame con l'Alta Badia - prosegue- è da sempre forte e speciale e ringrazio il comitato Ski World Cup, la famiglia Varallo e la Fis per questa bella opportunità ”.