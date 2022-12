Furia non si ricandida a segretario del Pd: "Non posso svolgere il ruolo a tempo pieno"

Paolo Furia non si ricandiderà a segretario regionale del Pd. Lo ha annunciato sabato mattina all'assemblea regionale, che si è svolta a Torino allo Sporting Dora. La motivazione della rinuncia? " Personale - spiega su Facebook - e professionale: finché sono precario, non posso continuare a svolgere un ruolo che richiede un tempo pieno" .

"Non ho mai lavorato assiduamente - prosegue il biellese, che alle scorse elezioni nazionali aveva provato a candidarsi per rappresentare il Piemonte 2 a Roma- per costruirmi una carriera politica: ho un altro lavoro bellissimo ma che richiede un po’ di cura e tempo in più, ora". Di professione Furia fa il ricercatore universitario.

"Resto un militante del partito"

"In compenso, - aggiunge - rimango quello che sono sempre stato: un militante del mio partito, che continuerò a frequentare dando una mano con le mie idee e la mia energia".