Colazione natalizia alla trattoria di Trontano per i bimbi delle scuole dell'infanzia

I bambini della scuola dell' Infanzia dei plessi di Cosasca e Trontano si sono riuniti in una lunga tavolata per una colazione Natalizia offerta da Luca Prata. Il nuovo gestore della “Trattoria Stazione”, nonché della bottega cooperativa, con questo gesto ha voluto consolidare la nuova gestione di un’attività basilare per il paese di Trontano.

“Il 15 dicembre – spiegano le insegnanti- i bambini hanno potuto gustare prelibatezze dolci e salate con un sano succo d’arancia, hanno goduto del clima natalizio creato nell’ambiente. Con i bambini ringraziamo infinitamente Luca per l’invito, per aver pensato alle scuole e gli auguriamo un futuro pieno di soddisfazioni per il suo lavoro di cuoco nella Trattoria e di gestore nella bottega annessa: al paese questa apertura ridà vita e serve per facilitare le prime necessità nella spesa di tutti i giorni e per ricreare aggregazione tra gli abitanti”.

I bambini di Trontano ringraziano anche gli amici che frequentano le elementari a Cosasca per il dono del Babbo Natale realizzato da loro.