Guida alle scommesse - Come scommettere sugli sport online

Oltre a spiegarti le basi di come funzionano le scommesse sportive, ti mostreremo le principali tipologie disponibili sul mercato, oltre al passo dopo passo, "da zero", per fare la tua prima scommessa sportiva online.

Guida alle scommesse sportive: come funzionano le scommesse?

Poiché l'idea di questa guida alle scommesse è di aiutare i principianti, vale la pena iniziare con le basi delle scommesse sportive online. Dopo tutto, come funzionano le scommesse? Per rispondere alla domanda, devi spiegare quali sono le probabilità.

Le quote sono i valori che indicano quanto puoi guadagnare piazzando una scommessa su una determinata squadra o evento. In pratica questi valori sono tra parentesi accanto ai nomi delle squadre nei bookmaker.

Come usarli? Può sembrare complicato, ma è estremamente semplice. Per sapere quanto varrà la tua scommessa è sufficiente moltiplicare l'importo investito per le quote disponibili presso i bookmaker.

Le principali tipologie di scommesse sportive

Questo significa che c'è più di una scommessa sportiva oltre al tradizionale "chi vincerà"? Certamente! I principali siti di scommesse offrono agli scommettitori più opzioni ogni giorno: ci sono centinaia di opzioni in un singolo gioco. Completa la nostra guida alle scommesse con i migliori e più popolari tipi di scommesse in Ungheria.

Linea di denaro

Il nome potrebbe spaventare, ma è esattamente il tipo di accoglienza di cui abbiamo parlato prima. In una scommessa cash line, selezioni solo il vincitore della partita (o se c'è un pareggio).

Più o meno gol/punti

Conosciuta anche come “Over/Under”, questo tipo di scommessa è molto popolare per il semplice fatto che non è necessario mostrare la squadra vincente per vincere. L'idea è sapere se la somma dei goal/punti delle due squadre sarà maggiore o minore del valore definito nei bookmaker.

Entrambi anatan

Sebbene sia semplice, questa scommessa online è molto popolare e non dovrebbe essere lasciata fuori dalla nostra guida alle scommesse. Se una delle due squadre non segna, vince il giocatore che ha puntato "No". Questa scommessa appare come un'opzione molto interessante nelle partite in cui entrambe le squadre hanno un combattimento di talento o quando trovi squadre a cui piacciono le buone imprese.

Il pareggio annulla la scommessa

Questa è un'arma potente da includere nel tuo arsenale di scommesse. Di solito viene utilizzato quando sei convinto che un giocatore meno propenso possa lasciare, ma non sei abbastanza sicuro da scommettere che vincerà la partita.

Scommesse future

Le scommesse sui futures, note anche come scommesse a lungo termine, sono leggermente diverse dalle altre. L'idea non è dire quale squadra vincerà una particolare partita, ma mostrare quale squadra vincerà il campionato in questione.