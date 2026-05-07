VOYAH, marchio di veicoli elettrici smart di fascia alta, espande la propria presenza globale con iniziative su più fronti; la VOYAH Taishan X8 suscita grande interesse

Il 24 aprile ha aperto i battenti la 19ª edizione del Salone Internazionale dell'Automobile di Pechino (2026). VOYAH, marchio di veicoli elettrici di fascia alta (NEV), ha partecipato all'evento con il tema “Riding the Wind Upward”. La VOYAH Taishan X8, lanciato di recente, ha attirato grande attenzione durante l'evento. VOYAH ha annunciato tre importanti iniziative di internazionalizzazione: “rafforzare la presenza in Europa, espandersi in Medio Oriente ed entrare nei mercati dei veicoli con guida a destra”. Allo stesso tempo, il marchio ha svelato la sua iniziativa ESG, “BetterVOYAH”, portando avanti ufficialmente la sua strategia globale e la roadmap per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, VOYAH intraprenderà una nuova fase della sua strategia dedicata ai veicoli elettrici puri, con l'obiettivo di far sì che questi rappresentino oltre il 50% delle vendite entro il 2027, costruendo al contempo una rete di ricarica rapida per garantire un'esperienza di guida elettrica davvero senza preoccupazioni.

Sin dalla sua fondazione, VOYAH ha registrato una crescita rapida e significativa in diversi ambiti, tra cui il rafforzamento del marchio, lo sviluppo dei prodotti, l’innovazione tecnologica, la diversificazione dei canali di distribuzione e l’espansione all’estero. Recentemente, l’azienda è stata quotata con successo alla Borsa di Hong Kong, diventando il «primo marchio di veicoli elettrici di fascia alta quotato in borsa tra le imprese statali e di proprietà dello Stato». Questo risultato storico ha ridefinito la logica di sviluppo del settore dei veicoli elettrici di fascia alta. Sfruttando il suo forte slancio di crescita, VOYAH è anche il marchio di veicoli elettrici di fascia alta tra le imprese centrali e statali che si è espanso più rapidamente dai mercati nazionali a quelli esteri. I suoi prodotti sono ora venduti in più di 40 paesi, coprendo un'ampia gamma di nazioni europee e il Medio Oriente. L'azienda ha aperto oltre 240 punti vendita all'estero. Grazie alle eccezionali caratteristiche dei suoi prodotti e al servizio clienti di alta qualità, VOYAH ha ottenuto ampio favore e riconoscimento da parte dei consumatori globali.

In prospettiva dello sviluppo globale, VOYAH continuerà a rafforzare la propria presenza sui mercati esteri, a integrarsi negli ecosistemi industriali locali e a mostrare al mondo il fascino unico della “produzione intelligente” cinese di fascia alta.

Società: Voyah Automotive Technology Co., Ltd.

Contatti: Zhao YuChen

Email: h-zhaoyuchen@voyah.com.cn

Sito web: https://www.voyah-global.com/

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