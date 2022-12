Ancora un lupo ripreso mentre corre per le strade di Santa Maria Maggiore VIDEO

A pochi giorni dalla fotografia di un lupo nelle vie di Druogno, arrivano due video girati da un automobilista a Santa Maria Maggiore che riprendono un lupo correre sulla strada che dalla stazione del paese porta alle scuole medie.

L'automobilista fermo allo stop dei giardini pubblici di Santa riprende il lupo correre. Un'altra macchina che scende da Crana verso la stazione, rallenta incrociando l'animale. L'automobilista poi in un secondo video riprende il lupo che scappa nei prati di fianco alla scuola media.

I video ci sono stati girati da un amministratore vigezzino. Anche l'europarlamentare Alessandro Panza originario proprio di Santa Maria Maggiore commenta sulla sua pagina Facebook: "Questa è Santa Maria Maggiore, dove sono nato e cresciuto e dove mai, e ripeto MAI si era visto un lupo scorrazzare per il paese. Gestione, gestione e ancora gestione della fauna selvatica, altrimenti si rischia l’anarchia" il commento di Panza che da tempo a Bruxelles si batte per cambiare le regole di protezione del lupo per salvaguardare il lavoro degli allevatori.