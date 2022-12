Progetto per un parcheggio sotterraneo da quasi 4 milioni di euro in via Trieste

Nuovi posti auto sono previsti in città grazie in particolare alla realizzazione di un nuovo parcheggio sotterraneo. L'interrogazione da parte della consigliera Maria Elena Gandolfi della Lega Nord sul problema dei parcheggi in città in seguito ai lavori del borgo della cultura è stata l'occasione per il sindaco Lucio Pizzi, ieri nell'ultimo consiglio comunale dell'anno, per annunciare importanti novità in tema di parcheggi.

Nell'interrogazione Gandolfi chiedeva quali fossero le soluzioni previste a breve e a lungo termine in merito al problema dei parcheggi in città.

ll sindaco ha annunciato che il Comune ha presentato un progetto di 3 milioni 800 mila euro, risultato al momento finanziabile per la realizzazione di un grande parcheggio sotterraneo di 400 posti auto che verrebbe realizzato in via Trieste, dove ci sono i giardini pubblici, questi verrebbero ampliati e giardini e parcheggio occuperebbero anche l'area ex macello. Ieri proprio in vista della realizzazione di questo progetto è stata votata una variante al piano regolatore.

L'interrogazione chiedeva chiarimenti in particolare sul parcheggio dell'area Rosmini in seguito ai lavori in corso .”A che titolo vengono svolti? Deve esserci sfuggito qualche passaggio e per questo chiediamo se il campo da calcio del Rosmini sia stato acquistato dal Comune, se la Città lo abbia in comodato d’uso, se ci ospitano gentilmente, insomma a che titolo viene utilizzato come parcheggio e che futuro avrà. Avevamo immaginato che la fruizione del posteggio fosse temporanea, legata ai lavori di Via Rosmini o è forse definitiva visto che il Comune si impegna a fare dei lavori? Già che state facendo dei lavori vi evidenzio che per le persone disabili e per le persone anziane è poco o del tutto inaccessibile, con una rampa che non è una rampa praticabile con una carrozzina per disabili ed è problematica anche con un passeggino”.

Il sindaco ha spiegato che per il parcheggio nell'area Rosmini l'amministrazione ha ricevuto con una lettera la disponibilità dei padri Rosminiani di concedere l'area gratuitamente. Con la sistemazione indispensabile in corso attraverso la posa della ghiaia la potenzialità del parcheggio sarà di 125 posti auto. “ Ad oggi grazie a questo nuovo parcheggio, cui si aggiungono i posti auto del posteggio di via Borgnis – ha spiegato il sindaco - la zona di via Rosmini dispone di oltre 37 parcheggi in più rispetto al numero precedente”. Sempre per l'area di via Rosmini l''amministrazione è in attesa, essendoci delle trattative di vendita di conoscere dalla nuova proprietà se questa sia interessata ad un parcheggio sotterraneo. L'amministrazione sarebbe disposta anche ad acquisire l'area compresi anche i campi da tennis per realizzare un parcheggio per motociclisti.

Gandolfi presentando l'interrogazione si è soffermata sul problema dell' assenza di parcheggi in città che a suo avviso si ripercuote negativamente sulla vivibilità della città per i suoi residenti e per i suoi visitatori, con ripercussioni negative anche sul commercio e sul turismo. “Con l’avvio dei lavori nel centro città sono stati tolti tutti i parcheggi esistenti -ha detto - in Piazza Stazione davanti al Bar Regina, in piazza ex – carceri davanti al Comune, parte dei parcheggi di Via Mattarella e di via Borgnis, tutti quelli della Via Rosmini e della Piazza Madonna della Neve”. E ha inoltre segnalato vandalismi nel parcheggio sotterraneo dove c’è la Farmacia Comunale.

Il sindaco ha replicato di avere fatto un giro con la sua auto in città una mattina intorno alle 11.30 per una verifica sui posti auto e ha detto di aver trovato diversi posti e di avere le foto che documentano il suo giro in città in cerca di parcheggio e i posti liberi. Gandolfi si è dichiarata insoddisfatta della risposta del sindaco alla sua interrogazione.