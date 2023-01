Importanti lavori per lo storico asilo G.B. Adorna di Villette FOTO

Nuovo look per l’Asilo infantile G.B. Adorna di Villette, che si presenta ora completamente ristrutturato. Venerdì 6 gennaio il taglio del nastro con la visita ai nuovi locali. I lavori, eseguiti dall’impresa Bonzani Davide su progetto dell’ingegnere Luca Bottinelli ha visto la sistemazione degli spazi interni con l’ampliamento della mensa e della cucina (con anche la posa di un nuovo arredamento), la realizzazione di una sala per il riposo dei bambini, la ristrutturazione completa dei bagni. Non solo: le opere hanno riguardato anche l’adeguamento e miglioramento degli impianti idrico-sanitario, termico ed elettrico), il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti e la verniciatura dei locali stessi.

“La spesa complessiva sostenuta dal Comune ammonta a 84 mila euro, finanziata mediante un contributo statale, per ampliamento ed arredamento cucina, mensa, sala riposino e ristrutturazione completa bagni bambini. L'ente Asilo – evidenzia il sindaco Monica Balassi - ha poi contribuito con 10.000 euro di fondi propri e con il contributo di 6.000 euro (ricavato del banco di beneficenza) della Pro Loco per il completamento della nuova pavimentazione, dell'imbiancatura e per l'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature didattiche”. Oltre al primo cittadino, a presentare i lavori il giorno dell’Epifania era presente anche la presidente dell’Asilo, Daniela Pidò, che ha rimarcato l’importanza di questo “intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza dello stabile che da 60 anni ospita l’asilo infantile”.

Elisabetta Adorna, in rappresentanza dei genitori (e che ricopre anche la carica di Segretaria dell' ente) ha sottolineato l'efficacia didattica e formativa dell'Asilo e ringraziato il personale, le insegnanti Annarita Mattei, Marzia Rondoni ed Ilenia Lani e la cuoca Rosanna Gnuva ed ha poi ricordato che sabato 14 gennaio, alle 10, l'asilo aprirà le proprie porte ai genitori che volessero conoscerlo in previsione delle prossime iscrizioni. Un ricordo particolare è poi stato dedicato a Mario Gnuva, scomparso prematuramente a gennaio 2021, per anni entusiasta ed infaticabile presidente dell'asilo.

La giornata, iniziata con la Santa Messa celebrata dal parroco Padre Massimo Gavinelli (che ha anche benedetto i nuovi locali) è poi proseguita con il tradizionale e partecipato pranzo degli anziani. Il concerto del Coro Edelweiss in sala consigliare del Comune e le castagne in brascarola preparate dai ragazzi della Pro Loco hanno concluso la riuscita giornata di festa a Villette.