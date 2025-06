La Marcialonga di Druogno dà il via a “Corri in Vigezzo”

Domenica 6 luglio prende il via l’edizione 2025 di “Corri in Vigezzo” con la tradizionale Marcialonga di Druogno, camminata non competitiva aperta a tutti, dai più piccoli agli anziani, lungo un anello di 13 chilometri che attraversa tutte le frazioni del paese.

L’iniziativa è pensata come una festa dello sport e della socialità, per promuovere il territorio vigezzino attraverso il movimento all’aria aperta. La partecipazione è libera, e non è richiesta certificazione medica. Un’occasione per scoprire le bellezze di Druogno in un contesto conviviale e familiare. Tutte le informazioni sono disponibili sul nuovo sito ufficiale del circuito: www.corriinvigezzo.it.