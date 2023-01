Tre vittorie e un pari per il Tennis Tavolo Ossola 2000

Le squadre del sodalizio domese cominciano bene l'anno nuovo, con 3

vittorie e un pareggio.



C1 nazionale

TT.Saronno - TT.Ossola2000 "Balabiott Gastropub" 2-5

Si ricomincia come si era finito, con una vittoria contro la squadra varesina in lotta per non retrocedere.Bene Kalem Amine autore di 3 punti che insieme ai 2 di Constantinescu Ciprian garantiscono la vittoria finale. Peccato per Rigotti Luca che perde i suoi due incontri per poco, ancora alla ricerca della forma migliore.



C2 regionale

TT.Saoms Ovada - TT.Ossola2000 "Rist. Terminus" 0-5

Ottima prova di forza per la squadra domese seconda in classifica e che mantiene il passo per l'accesso ai playoff promozione. Con doppiette di Delai Mattia e Ceciliato Elio e punto finale di Calella Marco la squadra ottiene i 2 punti e resta incollata al Biella primo in classifica.



D2 regionale

TT.Novara - TT.Ossola2000 3-3

Importante pareggio in chiave salvezza per la nostra compagine, che allunga ancora sul Trecate ultimo in classifica. Esordio con doppietta per Castiglioni Roberto, chiamato a sostituire l'infortunato Casisa Francesco, e punto del pareggio per Martelletti Paolo. Peccato per Talato Valter che per poco soccombe in entrambi i

suoi incontri.



D3 regionale

TT.Novara - TT.Ossola2000 1-5

Splendida vittoria per la squadra ossolana che li mantiene a solo un

punto dalla capolista S.Salvatore. Doppiette di Pedroli Wladimir e De Luca Nicolò e punto all'esordio per Vigna Michele, che con soli 6 mesi di attività riesce già a essere competitivo nelle gare.



Questo sabato incontri casalinghi per le nostre formazioni al PalaCsi di Villadossola, con la C1 che ospita il Ripalta Cremasca, la C2 ospita il Moncalieri, mentre le formazioni di D2 e D3 ospitano le due di Oleggio. Incontri a partire dalle ore 15:30.

Domenica poi sempre a Villadossola 4a prova del circuito giovanile regionale GranPrix, con tutti i giovani delle società del nord Piemonte(Cossato, Biella, Oleggio, Romagnano, Novara) dove l'Ossola2000 schiererà tutti i 12 giovani del settore giovanile, alcuni dei quali nelle prime posizioni delle rispettive categorie. Inizio torneo dalle 10 fino alle ore 18.