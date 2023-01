Druogno, Piergiorgio Vigliani presenta il suo ultimo giallo 'L’ombra del destino'

Presentazione del libro giallo 'L’ombra del destino' dello scrittore Piergiorgio Vigliani sabato 21 gennaio nella biblioteca di Druogno. Alle 18 l’autore dialogherà con il critico letterario Giuseppe Possa.

"Arduino Venisio -recita la sinossi del testo- è un professore di Lettere in pensione. Per sentirsi impegnato e utile in una Torino multietnica si presta a insegnare l'italiano a ragazzi stranieri. Una sera, terminata la lezione, incontra la madre di uno di loro che gli comunica l'uccisione di Ahmed. Venisio si improvvisa investigatore per raggiungere la torbida verità, complicata e ostacolata da pregiudizi".

“L'ultimo libro di Vigliani, torinese di origine ma naturalizzato ossolano perché ci vive da anni per ragioni di lavoro, è un curioso, forse insolito, giallo-noir, che si legge in scioltezza, perché scritto con un linguaggio forbito, di straordinario fascino narrativo -anticipa Possa-. Ritengo, questo terzo romanzo dell’autore (pubblicato da Edizioni Robin & sons), una lettura intrigante e molto avvincente, anche per i contenuti che vanno al di là degli eventi, con un crimine efferato e uno per legittima difesa, negli ambienti dell’alta società torinese, dove può diventare facile attribuirne la colpa a un ragazzo emigrante, quale capro espiatorio, perché 'casualmente' si è trovato sui luoghi di due scene delittuose. E qui il racconto, che suscita una certa inquietudine, spazza via di colpo la polvere di questa retorica.