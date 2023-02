Covid, fine periodo di isolamento senza necessità di avere tampone con esito negativo

In relazione all’aggiornamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia Covid-19 la Regione Piemonte ha comunicato che le persone possono terminare il periodo di isolamento senza necessità di avere un tampone con esito negativo, pertanto il cittadino non riceverà più, da parte del Ministero della Salute, la comunicazione sms di guarigione e il relativo link per lo scarico del Green Pass.

Nel caso in cui il cittadino necessiti di tale documentazione, dovrà contattare l’Asl ai numeri 0323-868071-868072-868073-868074, attivi da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 15,30 o il proprio medico curante, che dovranno provvedere all’inserimento manuale della guarigione nell’apposita funzione della piattaforma Covid.