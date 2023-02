Carburanti, non c'è coda per fare il pieno in Svizzera

‘’Corsa al pieno in Slovenia’’ titolavano giorni fa i giornali del Friuli Venezia Giulia, soprattutto dopo la decisione del Governo di togliere i benefici sul costo del carburante.

‘’Molti automobilisti dell'area triestina e goriziana hanno così preferito percorrere i pochi chilometri che distanziano il centro città dalla Slovenia per fare il pieno nei distributori poco più in là del confine’’ scrivevano i media friulani. Nella zona poco oltre il confine il costo del carburante era di circa 40 centesimi in meno rispetto ai distributori italiani, pur considerando che la Regione ha adottato una politica di sconti come aveva fatto in passato il Piemonte anche per il Verbano Cusio Ossola.

Corsa che non sta avvenendo da noi. Ai distributori di Gondo non ci sono code di automobilisti ossolani e questo nonostante per i carburanti a Gondo il prezzo sia più basso: la ‘verde’ ieri costava 1,745 euro, mentre il diesel tech (il solo reperibile) era a 1,97 euro.