“Carosello” delle fanfare alpine al Curotti

Spettacolo musicale della Fanfara Alpina Ossolana la sera di sabato 27 maggio al Curotti di Domodossola. L'evento, dal titolo “Carosello”, si inserisce nel calendario delle manifestazioni organizzate per i festeggiamenti del 100° anniversario della sezione di Domodossola dell’Ana.

All'iniziativa parteciperanno anche due delle più importanti e rinomate fanfare alpine italiane, la Valchiese, Sezione di Salò , e la Asso, Sezione di Como. La prima, fondata nel 1923, è tra le più longeve fanfare Ana ed è rinomata per la marzialità e la particolarità del suo carosello che riscuote sempre un notevole successo ed apprezzamento da parte del pubblico. La Fanfara Alpina di Asso, nasce nel 1969 apre tutte le sfilate della sezione alpini ed è immancabile presenza in occasione delle adunate nazionali. Nel 2010 si è esibita ad Albertville in occasione del 34° Festival di bande militari. È già stata in Ossola nel 2014 in occasione del 90° anniversario del Gruppo di Domodossola.

Lo spettacolo prevede dapprima l'esibizione delle singole formazioni che, guidate dai rispettivi mazzieri, suoneranno marciando e creando figure, incrociandosi, dando vita a cerchi, serpentoni, chiocciole, numeri ed effetti a sorpresa. Seguirà poi uno spettacolo d'insieme, con le tre fanfare che eseguiranno all'unisono una serie di suggestive coreografie realizzate a tempo di musica.

“Carosello” è stato ideato da Gianluca Rivolta, mazziere della Fanfara di Asso, ed è stato proposto per la prima e unica volta a Cantù (CO) nel 2019, per festeggiare il 50° di fondazione della fanfara.

“Si trattadi un importante ed originale evento musicale che speriamo possa radunare a Domodossola numeroso pubblico -sottolineano le Penne Nere domesi- . Speriamo inoltre di vedere numerosi cappelli alpini ed iscritti della sezione”.