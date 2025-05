Malesco, al via la stagione estiva con eventi e iniziative per tutti i gusti

La Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco e l’Ecomuseo Regionale “Ed Leuzerie e di Scherpelit”, in sinergia con tutte le associazioni locali, hanno presentato il calendario della stagione estiva, che dal fine settimana del 31 maggio e 1° giugno fino a fine settembre animerà Malesco e tutte le sue frazioni con eventi per tutti i gusti.

Sono infatti previste escursioni, visite guidate tematiche, laboratori per bambini e adulti, concerti, degustazioni, spettacoli, presentazioni di libri, mercatini vintage, festival, attività sportive all’aria aperta, feste campestri e tradizionali sagre.

Tra gli eventi più attesi la nuova edizione di Malescomics, la manifestazione dedicata al fumetto organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione dell’Associazione Culturale Creativecomics. Il festival ospiterà autori e disegnatori celebri (tra cui collaboratori di Topolino, Tex e Diabolik), aree giochi, esposizioni, laboratori e un Cosplay Contest

Sul fronte culturale, spiccano la 25ª edizione di Malescorto – Festival Internazionale dei Cortometraggi, il festival musicale Pirates Of Rock, una mostra personale dell’artista Lorena Bombardelli presso la Sala Trabucchi e numerosi concerti dal vivo nelle piazze storiche di Malesco. Confermate le attività al Mulino di Zornasco, tra cui un nuovo percorso di visita alla struttura teatralizzata e una mostra realizzata in collaborazione con Fera teatro.

Grande attenzione è dedicata ai bambini: laboratori, letture itineranti, baby dance settimanale e il centro estivo a cura dall’Asilo Trabucchi (tra luglio e agosto), renderanno l’estate indimenticabile anche per i più piccoli.

Tante opportunità anche per attività all’aperto, come escursioni per famiglie, meditazione e forest bathing, balli di gruppo ed escursioni guidate in alcune aree di pregio del territorio maleschese. Gli appuntamenti quotidiani nell’ambito di Malescolistica (tra cui camminata metabolica, pilates e molto altro), durante il periodo estivo si svolgeranno, presso la località Pineta Loana.

Non mancheranno gli eventi simbolo della tradizione: le feste patronali e in quota, l’iniziativa “Gamelui”, le celebrazioni della Madonna Nera a Finero e della Madonna delle Grazie al Gabbio.