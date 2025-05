Al via i festeggiamenti per i 100 anni del gruppo Alpini di Vanzone

È iniziato nella mattinata di venerdì 30 maggio con la giornata ludico-formativa il Centenario del Gruppo Alpini di Vanzone con San Carlo dedicato ai bambini dell’asilo e ai ragazzi delle scuole elementari e medie.

L’alzabandiera delle 17.30 presso il Parco della rimembranza segnerà ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti, che nella giornata di oggi prevedono, alle 17.45, la presentazione del libro “Per non dimenticare. Storia dei reduci e dei caduti di Vanzone con San Carlo” dell’autore Tenente di Fanteria in congedo Ettore Bongiovanni. Successivamente proseguiranno con la cena alpina in località Motta a cura della Pro Loco di Vanzone e termineranno, alle 21.00, con il concerto del Coro Ana della Sezione di Domodossola presso la Chiesa di Vanzone.