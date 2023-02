Un melograno per sostenere la lotta contro il cancro infantile

Da lunedì 13 a domenica 19 febbraio ricorre la settimana che comprende la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. L’Ossola Amica dell’Ugi, organizzazione di volontariato che supporta l’ onlus Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini di Torino, aderisce all’iniziativa “Diamo radici alla speranza, piantiamo melograni”.

“È questo il secondo anno che partecipiamo all’iniziativa -spiega il presidente dell’associazione Ossola Amica dell’Ugi Damiano Bassi- lo scorso anno il melograno è stato piantato alla Collinetta dello sport; quest’anno invece, la piantagione del melograno avverrà nella fattoria didattica Arcadia Green in corso di realizzazione. Abbiamo pensato a questo luogo perché si appresta a diventare uno spazio visitato da scolaresche e frequentato da famiglie”.

L’associazione metterà a dimora la pianta il 18 febbraio nella fattoria didattica organizzando una piccola cerimonia. Alle 10.30 ci sarà il ritrovo in piazza mercato a Villadossola e la camminata fino ad Arcadia Green, in via Gorva. L’iniziativa è aperta a tutti e i bambini che lo desiderano potranno mettere a dimora una piantina vicino al melograno. Alle 12 seguirà l’aperitivo con polenta e formaggio.

Per la giornata è stato scelto il melograno perché è un arbusto portatore di tanti simbolismi positivi. Il suo frutto è formato dall’unione di tantissimi piccoli arilli, ognuno parte fondante del frutto stesso, come avviene nella alleanza terapeutica che unisce medici, pazienti, famiglie, associazioni.