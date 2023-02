Angelo Gallina (Uil): "Ai medici assunti si chiedono sacrifici, invece alle cooperative dei gettonisti si pagano 13 milioni nel 2023"

Sciopero in vista all'Asl Vco di dirigenti e medici specialisti ambulatoriali. Il prossimo 20 febbraio la Uil Funzione Pubblica annuncia uno sciopero generale.

Angelo Gallina della Uil accusa l'Asl Vco: "Ai medici assunti si chiedono sacrifici, invece alle cooperative dei gettonisti si pagano 13 milioni nel 2023"

"I dirigenti medici con il resoconto delle timbrature di gennaio 2023 hanno visto la cancellazione di tutte le ore in eccesso, che sono comunque obbligati a fare per a nota carenza di personale, mentre le Cooperative di gettonisti incasseranno oltre 13 milioni di euro nel 2023" sottolinea Gallina.

"Gli specialisti ambulatoriali che hanno dei fondi capienti e mai spesi negli anni precedenti, devon fare, a mezzo del nostro sindacato, battaglie eroiche per ottenere il dovuto, ossia una retribuzione oraria, per il recupero delle liste di attesa, simili a quelle dei"gettonisti", che percepiscono 110euro/ora" continua Gallina puntando il dito contro le differenze di paga oraria tra dipendenti e gettonisti.

"Il personale del comparto in grave sofferenza di organico, ha riportato una piccola vittoria con i nuovo CCNL, ossia fare non più di sette Reperibilità al mese e la Direzione Generale sta cercando il modo per renderla inefficace. Noi saremo lì ad impedirlo" continua Gallina.

"Con questa situazione si sono imposti ai dirigenti medici degli accordi sindacali che li danneggiano. Dipendenti del comparto "occhio" a non farvi scippare la garanzia delle sette reperibilita' al mese, perche' poi tocca rivolgerci ad organi esterni per ripristinare i diritti, come abbiamo fatto per le certificazioni Inail" conclude il sindacalista della Uil.