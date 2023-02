Premosello, l'opposizione: “Revocato contributo lavori in via Fontana del Bosco. Che farà l'amministrazione?”

“Abbiamo presentato una interpellanza al sindaco in merito alla vicenda dei lavori in via Fontana del Bosco a Colloro. La richiesta è conseguente alla interrogazione attraverso la quale abbiamo saputo della revoca del contributo da parte della Regione di 80mila euro. Una somma ottenuta grazie alla partecipazione a un bando da parte della precedente amministrazione”. È quanto segnala il capogruppo di minoranza consiliare Andrea Monti.

“La notizia della revoca -precisa l'opposizione- ci ha imposto di approfondire ulteriormente la questione attraverso l’acquisizione di documentazione agli atti comunali. Attraverso un esame delle carte sono emersi delle situazioni su cui vogliamo andare a fondo. Al di là di quello che non è stato fatto da questa amministrazione e della revoca, su cui chiediamo spiegazioni, vogliamo capire cosa si intenda fare nel prossimo futuro per cantierare quest'opera, anche alla luce delle imminenti novità normative in materia di appalto delle opere pubbliche”.

“Riteniamo doveroso -prosegue Monti- che si diano delle risposte ai nostri concittadini residenti nella Frazione ed in genere agli utenti della strada in oggetto. Occorre che venga fatta, anche su questa vicenda , estrema chiarezza spiegando i prossimi passi che questa amministrazione intende attuare per portare a termine i lavori”.

“Non vogliamo credere -conclude il capogruppo della lista civica Colloro Premosello Cuzzago- che, dopo aver perso i fondi regionali, si mandi nel dimenticatoio quest'opera pubblica perdendo anche il cofinanziamento di Acqua Novara VCO e tutte le risorse comunali impiegate per redigere le varie fasi progettuali”.